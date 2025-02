Giornata nazionale contro il bullismo: il questore Grassi inconta gli studenti Polizia in prima linea per combattere il fenomeno

In occasione delle iniziative per la giornata nazionale contro il bullismo, il questore di Caserta Andrea Grassi, ha partecipato, all’evento realizzato presso il comune di Caserta, alla presenza del sindaco Carlo Marino, e alla presidente della commissione “pari opportunità” Antonella Serpico, in cui si è celebrato “il processo al bullo”, a cura degli studenti degli istituti scolastici “Giordani” e “Giannone-De Amicis” di Caserta, con il cameo di ali della mente.

Durante l’incontro, il questore ha ricordato le iniziative da tempo intraprese dalla polizia di stato a tutela dei giovani o delle fasce deboli, come la possibilità di utilizzo dell’app youpol per il contrasto agli atti di violenza tra i giovani. L'app permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima.