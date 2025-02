Terra dei fuochi, Nappi: bene commissario unico per bonifica Lega: "Ennesima bocciatura per De Luca e la sua incapacità"

"Un plauso al Governo nazionale per l’istituzione di un commissario unico per la bonifica della Terra dei fuochi. Questa la differenza tra chi agisce con i fatti e mette in campo le misure necessarie per il recupero e il rilancio dei territori, e chi, invece, come Vincenzo De Luca, arriva a negare perfino l’evidenza, parlando a più riprese di un’emergenza che ci saremmo lasciati alle spalle. La verità è una: il presidente pro tempore della Campania evita cinicamente ciò che non riesce, né tantomeno, ha intenzione di affrontare".

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania

"E l’istituzione del commissario è l’ennesima bocciatura per una amministrazione regionale che in dieci anni, in piena collaborazione col Pd, anche sul versante dei rifiuti e della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, non ha mosso un dito. Che paghino questi signori i danni per il disastro che hanno contribuito a realizzare".