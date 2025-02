Progetto "Wanted": catturati due latitanti in ambito internazionale In campo anche i poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Caserta

Nell'ambito del progetto "Wanted", mirato alla ricerca e alla cattura di latitanti di spessore rilevante, sono stati arrestati due criminali, già condannati a importanti pene detentive, in cooperazione con le polizie bulgara ed albanese.

Il nipote del noto boss mafioso Gaetano Badalamenti, latitante da due anni e destinatario di un mandato di arresto europeo, è stato rintracciato e arrestato a Sofia in Bulgaria, grazie alle attività di indagine dei poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Genova, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Genova. Ofria era stato condannato nel 2023 per bancarotta fraudolenta in concorso, uso illecito di carte di credito e per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’arresto è stato effettuato dalla polizia bulgara in collaborazione con gli uomini della direzione centrale della polizia criminale - servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

In Albania invece un uomo di 52 anni, componente di un’associazione criminale specializzata nel traffico di droga, che trasportava cocaina dall’Albania in Italia tramite imbarcazioni clandestine e irreperibile dal 2000, è stato catturato dopo un’indagine durata un anno e realizzata dai poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Caserta, in collaborazione con l’ufficio dell’esperto per la sicurezza in Albania e al servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Il latitante deve scontare una pena di 21 anni.