Tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione: arrestato 52enne albanese La cattura del latitante è avveuta grazie ad un'attività di cooperazione internazionale

Nell’ambito di attività di cooperazione internazionale in seguito ad indagini della polizia di Caserta, i colleghi albanesi hanno arrestato un 52enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per i delitti di tentata estorsione, furto, rapina, tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Caserta tra il 2010 e il 2011.

L’arresto si è reso possibile grazie alle attività della squadra mobile di Caserta, condivise con il servizio per la cooperazione Internazionale di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza che, tramite l’esperto per la sicurezza italiano di stanza in Albania, ha permesso alle autorità di polizia albanesi di procedere alla localizzazione e successiva cattura del latitante.