Caserta: studenti a lezione di polizia scientifica con il questore "Tecniche criminali e delle investigazioni fra polizia di prevenzione e polizia di repressione"

Al dipartimento di scienze politiche di Caserta dell’università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il questore, Andrea Grassi, ha partecipato alla lezione per gli studenti del master di I livello in “Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale”, sul tema delle “tecniche criminali e delle investigazioni fra polizia di prevenzione e polizia di repressione”.

Il questore ha evidenziato la differenza tra “polizia di prevenzione”, intesa come controllo e presenza sul territorio, e polizia di repressione, che si traduce negli atti investigativi di polizia giudiziaria.

In tema di polizia scientifica, è stato dato risalto all’importanza dell’analisi della scena del crimine, da cui dipende lo svolgersi del dibattimento, quale luogo di formazione della prova.

"La scena - è stato sottolineato . “parla” e, attraverso la scienza, è possibile interpretare gli indizi, per arrivare alla ricostruzione dei fatti".