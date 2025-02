Commercianti minacciati e attività danneggiate: quattro arresti Operazione della squadra mobile di Caserta, Varese e del commissariato di Sessa Aurunca

I poliziotti della squadra mobile di Caserta, Varese e del commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca hanno arrestato quattro persone, tra i 37 e i 65 anni, ricercati in quanto colpiti da ordine di esecuzione dell’autorità giudiziaria per una condanna totale a 35 anni di reclusione per reati vari, tra cui estorsione, lesioni e porto d’armi, commessi avvalendosi del metodo mafioso.

All’esito di indagini della squadra mobile di Caserta, tra il 2016 e il 2019, hanno estorto utili d’impresa ai danni di alcuni commercianti di Teano, con minacce, aggressioni verbali e fisiche, anche con l’uso di mazze da baseball, nonché danneggiamenti vari alle attività commerciali.

All’esito delle formalità, i 4 sono stati condotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Varese.