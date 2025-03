Costringe una donna a versare denaro sul suo conto corrente: denunciata Nei guai una 48enne in provincia di Caserta

Poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise hanno denunciato una donna di 48 anni per aver indotto una signora, approfittando del suo stato di debolezza, ad effettuare versamenti di denaro su un conto corrente a lei associato.

L’autrice della frode è stata individuata anche grazie ai dettagli forniti in sede di denuncia e segnalata all’autorità giudiziaria.

In tema di prevenzione, è stata data esecuzione alla misura della sorveglianza speciale nei confronti di un uomo di 39 anni, ritenuto “pericoloso” per aver partecipato all’associazione denominata “clan Belforte”. Il provvedimento impone, per 2 anni, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, la presentazione presso gli Uffici di pubblica sicurezza in giorni e orari determinati, oltre ad una cauzione di duemila euro.