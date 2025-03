Marcianise, furto in un centro commerciale: denunciato un uomo Recuperati materiali e prodotti per il “fai da te”, nascosti nel bagagliaio della sua auto

Il commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise ha denunciato un uomo di 75 anni per furto. L’autore è stato trovato nel parcheggio di un parco commerciale di Capodrise, in possesso di materiali e prodotti per il “fai da te”, nascosti nel bagagliaio della sua auto.

È stato segnalato all’autorità giudiziaria e segnalato per l’irrogazione del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Capodrise, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all’esercizio commerciale.

I poliziotti, inoltre, hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un uomo di 64 anni, originario di Marcianise, appartenente all’associazione denominata “clan Mazzacane”, operante in territorio marcianisano.

Il provvedimento impone, per due anni, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati, tra cui la presentazione, presso gli Uffici di pubblica sicurezza, in giorni e orari determinati.