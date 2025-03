Aggressione all’arbitro nel casertano: notificato un daspo ad un calciatore Il provvedimento del questore Andrea Grassi

Notificato un daspo ad un giocatore di una squadra di calcio della provincia di Caserta, individuato come autore di un’aggressione all’arbitro, in occasione di una partita di seconda categoria disputata lo scorso mese di ottobre.

"Durante l’incontro - si legge nella nota della questura - il giocatore, in disaccordo con una decisione arbitrale, ha iniziato a colpirlo con calci e pugni, provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni".

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Caserta Andrea Grassi, in seguito ad attività istruttoria della divisione anticrimine della questura, su segnalazione dell’arma dei carabinieri.

Il provvedimento vieta, per due anni, di accedere a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche disputate dalla squadra di appartenenza, anche per partecipare alle gare in qualità di calciatore, nonché da tutte le squadre di calcio dalla “Serie A” alla “terza categoria”, nei campionati italiani ed internazionali