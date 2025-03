Capannone in fiamme nel casertano: intervento dei vigili del fuoco Ad allarmare i residenti e gli automobilisti, una grossa colonna di fumo nero ben visibile

Un grosso incendio è divampato nel casertano, a Pastorano. Per cause in corso di accertamento un capannone non utilizzato ha preso fuoco. All'interno, attrezzi e un'auto. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco. Ad allarmare i residenti e gli automobilisti in transito nella zona, una grossa colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Alcune famiglie si sono viste costrette a lasciare le proprie case. Sul posto sono giunte più squadre dei caschi rossi, da Teano e dal comando provinciale. Le forze dell'ordine stanno facendo piena luce sull'accaduto.