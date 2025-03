Guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale: denunciato L'inseguimento è terminato nei pressi della Reggia di Caserta

La squadra volante ha denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno inseguito un’auto di grossa cilindrata che, a Casagiove, non si era fermata all’alt. La corsa è terminata nei pressi della Reggia di Caserta, ove il conducente e gli altri 4 giovani a bordo sono stati identificati e perquisiti. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria