Estradato Antonio Delli Paoli: ergastolano e storico esponente del clan Piccolo Dalla Francia all'Italia. Ad attenderlo a Fiumicino la squadta mobile di Caserta

Antonio Delli Paoli, ergastolano e storico esponente del clan Piccolo di Marcianise, e' stato estradato dalla Francia in Italia: all'aeroporto di Fiumicino personale della Polizia di Stato-Squadra mobile di Caserta, della Compagnia dei Carabinieri di Marcianise e dell'Ufficio Polizia di frontiera aerea dello scalo romano hanno dato esecuzione al ripristino della detenzione dell'uomo, poi tradotto in carcere a Viterbo. A suo carico pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli, dopo l'evasione dal carcere di Carinola (Caserta), il 30 dicembre scorso. Delli Paoli, detenuto dal 12 febbraio 1994 perche' condannato all'ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, al termine del permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere non aveva fatto rientro nella casa circondariale. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli - Direzione distrettuale antimafia, Polizia di Stato e Carabinieri hanno acquisito dalla polizia francesi informazioni sulla presenza in Francia di Delli Paoli, arrestato poi il 15 gennaio a Strasburgo, dove aveva inscenato una manifestazione di protesta dinanzi al Parlamento Europeo per un ricorso pendente sulla sua posizione di detenuto.