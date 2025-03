Perquisizione nel carcere di Carinola: sequestro di droga e smartphone Il plauso del Sinappe alla polizia penitenziaria

Il Sinappe esprime il proprio plauso agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Carinola, che, nelle prime ore della mattinata odierna, hanno condotto con professionalità ed efficacia una perquisizione straordinaria all’interno dell’istituto.

L’operazione ha portato al rinvenimento di 14 smartphone e di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti (hashish), confermando ancora una volta la determinazione del personale nel contrastare ogni forma di illegalità all’interno delle strutture detentive.

Un ringraziamento particolare va al comandante del reparto, primo dirigente Attilio Napolitano, che ha coordinato l’intervento con grande efficacia, e alle unità dei Nuclei Regionali, il cui supporto si è rivelato fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Il segretario generale Aggiunto Luigi Vargas sottolinea come questa operazione dimostri l’importanza di intensificare i controlli e dotare il personale di strumenti adeguati per contrastare l’introduzione illecita di dispositivi e sostanze all’interno delle carceri.

"È indispensabile che il dipartimento riconosca gli sforzi del personale penitenziario e potenzi ulteriormente le risorse a disposizione per garantire la sicurezza degli istituti,” ha dichiarato Vargas.

Anche il dirigente sindacale del Sinappe Angelo Di Costanzo ha evidenziato il grande impegno e la professionalità degli agenti coinvolti.

“Il risultato di oggi è frutto della dedizione e della capacità operativa della polizia penitenziaria. Tuttavia, serve maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione affinché si investa in mezzi tecnologici e in un incremento degli organici, per rendere queste operazioni ancora più efficaci e frequenti" - ha affermato Di Costanzo.

Il Sinappe continuerà a vigilare e a sollecitare interventi concreti affinché il personale penitenziario sia sempre tutelato e supportato nello svolgimento del proprio delicato compito.