Licenziata, minaccia con forbici il datore di lavoro: arrestata 50enne cinese E' successo a San Marco Evangelista in provincia di Caserta

Dopo essere stata licenziata per giusta causa, in un'attività commerciale ha dato vita ad una vera e propria guerra contro il suo datore di lavoro. Minacce, aggressioni, fino ad intimorire clienti e dipendenti. Un'azione violenta durata più di due mesi, fino a barricarsi all'interno del locale. I fatti si sono verificati a San Marco Evangelista in provincia di Caserta e hanno visto come protagonista una 50enne di origini cinesi, irregolare sul territorio nazionale. Una vicenda che ha richiesto più volte l'intervento dei carabinieri. L'ultimo grave gesto culminato con l'arresto della donna, che armata di forbici e una catena ha prima minacciato e poi aggredito l'ex datore di lavoro. E' ora in carcere a Secondigliano.