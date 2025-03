Casapesenna: lutto cittadino nel giorno dell'addio a Raffaele Cantile Il cordoglio della sindaca Giustina Zagaria

Lutto cittadino oggi a Casapesenna in provincia di Caserta nel giorno dei funerali di Raffaele Cantile stroncato da un infarto fulminante mentre passeggiava tranquillamente con la sua fidanzata. Una morte improvvisa che ha scosso profondamente la comunità a partire dalla sindaca Giustina Zagaria.

"Una triste e assurda notizia la scomparsa prematura di Raffaele Cantile, giovane di Casapesenna di soli 30 anni. La cittadinanza è incredela per questa tragica scomparsa! Come Sindaco, insieme alla mia amministrazione, ci uniamo al dolore della famiglia Cantile!"

Funerali fissati per oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Croce alle 15:30. "Lutto cittadino, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in segno di cordoglio e partecipazione. Esposte a mezz'asta le bandiere sugli edifici pubblici e sospensione delle attività durante lo svolgimento del rito funebre.

Cantile era molto conosciuto in paese e non solo, per la sua grande dedizione al lavoro, l'attaccamento alle sue radici, considerato un vero e proprio punto di riferimento nel settore dell’allevamento bufalino, grazie alla sua professionalità, passione e innovazione.