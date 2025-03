Commando in azione a Caserta: sventato nuovo assalto ad una banca E' il secondo grave episodio nel giro di poche ore

Commando in azione a Caserta. Malviventi scatenati scassinano un bancomat e inseguiti dalla polizia, dopo aver sfondato un posto di blocco, abbandonano in strada la cassa contenente il bottino.

E' successo all'alba al parco Gabriella. Il bilancio è due agenti rimasti contusi. L'auto, un'audi di colore nero sulla quale viaggiavano i componenti della banda dopo essere stata speronata dalla volante della polizia è riusciuta a dileguarsi. Successivamente è stata abbandonata e sequestrata.

I due agenti, trasportati in ospedale non avrebbero riportato fortunatamente lesioni gravi. Sempre a Caserta, nella notte tra giovedì e venerdì, probabilmente la stessa banda aveva assaltato la filiale del Credit Agricole di viale Carlo III mediante l'utilizzo di la pala meccanica. Colpo anche in questo caso andato a vuoto grazie all'arrivo immediato della polizia.