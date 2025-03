Trovati con arnesi da scasso dalla polizia: fermati due giovani Intervento della squadra volante della questura di Caserta

La squadra volante della questura di Caserta ha fermato due giovani che si aggiravano con fare sospetto in un quartiere residenziale del centro. Uno dei due è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, tra cui giraviti e pinze, oltre ad una confezione di guanti in lattice.

Gli accertamenti successivi in questura hanno consentito di rilevare i numerosi precedenti a carico del giovane. L’uomo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi e arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati, mentre per l’altro giovane sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione, in quanto risultato essere irregolare sul territorio nazionale