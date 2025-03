Caserta: salvataggio di una minore sola in stazione da parte della polizia Accompagnata in ambiente protetto della questura è stata poi affidata ad un familiare

Ragazzina in difficoltà chiama il numero di emergenza 113 in cerca di aiuto. E' accaduto alla stazione ferroviaria di Caserta, dove la minorenne si era rifugiata dopo essersi allontanata. I poliziotti della squadra volante sono intervenuti in soccorso. Hanno iniziato a tranquillizzarla ed è stata accompagnata in ambiente protetto della questura. Dopo essersi rasserenata, è stata affidata ad un familiare e sono stati attivati i servizi sociali del comune di residenza.