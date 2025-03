Senza patente e assicurazione forza posto di blocco: arresto e due feriti Intervento rocambolesco dei carabinieri a Marcianise

Era senza patente, perché mai conseguita, alla guida di una fiat panda priva di copertura assicurativa il 20enne di Marcianise che non si è fermato all’alt dei carabinieri.

Durante la fuga il giovane ha percorso contromano e a forte velocità numerose vie del centro cittadino mettendo concretamente in pericolo la propria incolumità, quella dei carabinieri che lo inseguivano e degli altri utenti della strada tant’è che, in corrispondenza dell’incrocio tra via Catena e via Vittorio Veneto, la pattuglia del radiomobile, proprio in conseguenza della condotta di guida scellerata del fuggitivo, non è riuscita a evitare l’impatto con altra autovettura in transito in quell’incrocio.

Riuscito momentaneamente a fuggire il 20enne è stato subito dopo intercettato e bloccato da altra pattuglia che lo ha tratto in arresto.

I carabinieri e la donna, rimasti coinvolti nel sinistro stradale, per fortuna, hanno riportato lievi lesioni curate presso gli ospedali di Aversa la donna e Caserta i carabinieri. L’arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza e giudicato con rito direttissimo.