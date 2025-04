Rapinatore seriale dei distributori di carburante: nuovo colpo Pistola in faccia ai dipendenti. Borrelli: "E' armato e pericoloso, va fermato subito"

"Nel casertano si aggirerebbe un rapinatore seriale che colpisce i distributori di carburante lungo il tratto di Asse Mediano che attraversa i comuni in provincia di Caserta. Lo scorso 19 febbraio presso un distributore di carburanti di Succivo, come si vede dalle immagini del circuito di videosorveglianza, arriva una Fiat Panda dalla quale esce un uomo con il volto camuffato con berretto di lana e sciarpa, mentre il complice resta dentro tenendo il motore acceso pronto per la fuga". A lanciare l'allarme è il deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Il bandito brandisce una pistola che punta contro il dipendente del distributore che in quel momento si trovava li. L’uomo tenta la fuga cercando di rifugiarsi all’interno del bar ma viene raggiunto dal malvivente che lo costringe a consegnargli l’incasso della giornata. Conquistato il bottino, il rapinatore si precipita in auto e assieme al complice fugge via.

Questa volta ha colpito in pieno giorno a Carinaro, sempre ai danni di un distributore. Secondo quanto affermato da alcune persone che si sono rivolte al deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli si tratterebbe della stessa persona : "a Carinaro aveva già colpito lo scorso 20 marzo. Stessa auto senza targa, stesse scarpe".

"A questo punto chiediamo che venga diramata un’allerta e che si verifichi se effettivamente si tratti di un unico rapinatore che sta seminando terrore nel casertano -"- commenta Borrelli- “E’ armato e quindi pericoloso, va fermato il prima possibile. Troppi criminale in giro armati e pronti a tutto, lo Stato deve intervenire, la guerra è qui e servono rinforzi sulle strade