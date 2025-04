Marcianise, rubano bancali di tonno e aperitivi: bottino 200.000 euro Due persone denunciate per furto e una terza per ricettazione

I poliziotti della stradale di Caserta hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone per un furto, commesso nella zona industriale di Marcianise, di 27 bancali di tonno in scatola e 5 di bevande da “aperitivo” di noti marchi, per un valore complessivo di circa 200mila euro.

I due sono entrati all’interno del polo industriale con un mezzo idoneo al trasporto della merce, per poi indirizzarla in un luogo ove un terzo uomo, 41enne originario della provincia di Napoli, era pronto a rivenderla sul mercato. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e la merce restituita al legittimo proprietario