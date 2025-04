Droga in un tombino: un arresto per spaccio nel casertano L'operazione della polizia di Aversa

Il commissariato di pubblica sicurezza di Aversa ha arrestato un 67enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno controllato l’uomo, già noto per i suoi precedenti e perquisito l’auto, all’interno della quale sono state trovate diverse dosi di cocaina, oltre ad una cospicua somma di banconote di piccolo taglio, mentre in un tombino della sua abitazione sono stati trovati altre 11 dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi oltre ad un bilancino elettronico ed attrezzatura utile al confezionamento in dosi. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere