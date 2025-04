Allo stadio con artifici pirotecnici: denunciato e colpito da daspo Nei guai un 48enne napoletano

Gli agenti del commissariato di polizia di Aversa hanno denunciato un 48enne, originario del napoletano, per possesso di artifici pirotecnici, in occasione dell’incontro di calcio “Pasquale Foggia Academy - Asd Rangers Qualiano”, gara di spareggio del campionato di I categoria per l’accesso al campionato di promozione.

L’uomo, trovato in possesso di una busta piena di artifici pirotecnici, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e il materiale sequestrato. Sono state, inoltre, attivate le procedure per l’applicazione della misura preventiva del “daspo”.