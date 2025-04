Crolla il muro di un terrazzo, quattro feriti nel casertano Uno dei feriti è in codice rosso. Stavano pranzano fuori in giardino

Questo pomeriggio, verso le ore 16:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Mondragone ed una proveniente dalla sede centrale del Comando, sono intervenute in viale Giovan Battista Foggini, nel comune di Castel Volturno, a causa del crollo di un muro perimetrale del terrazzo posto al secondo piano di una villetta.

mmediatamente giunti sul posto, anche con un'autoscala , i Vigili del Fuoco hanno subito soccorso diverse persone che erano rimaste coinvolte nel crollo mentre erano sedute a tavola nel giardino sottostante il muro.

Quattro i feriti di cui uno in codice rosso, tutti trasportati dal 118 all'ospedale di Pineta Grande. Dopo le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area per le successive verifiche del caso.