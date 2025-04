Furti parcheggi centri commerciali e aree di servizio: occhio alla nuova tecnica Due persone arrestate dalla polizia stradale. Ecco come agivano

Nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dei furti perpetrati in danno di veicoli in sosta presso le aree di servizio della rete autostradale e presso i parcheggi dei centri commerciali, la polizia di stato, ha arrestato due 58enni napoletani con precedenti, per furto aggravato.

La tecnica:

In particolare, gli agenti del compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata e della sottosezione polizia stradale di Caserta Nord, hanno svolto un servizio di osservazione e di pedinamento di un veicolo in uso ai due, i quali, utilizzando un inibitore di segnale (jammer), impedivano l’azione del telecomando sulla chiusura della auto delle vittime, per poi asportare dalle stesse ciò che trovavano al loro interno.

Nello specifico, mentre uno dei due seguiva il malcapitato all’interno del locale commerciale, l’altro agiva indisturbato approfittando del fatto che il veicolo preso di mira era rimasto aperto per il mancato funzionamento del telecomando.

I poliziotti hanno bloccato gli indagati trovandoli in possesso di refurtiva, jammer ed apparati auricolari bluetooth con i quali i gli indagati comunicavano.