Sequestrata una maxi area trasformata in discarica incontrollata di rifiuti L'operazione coordinata dalla Procura sammaritana: in azione la Capitaneria di porto

Un'area di circa 17mila metri quadrati, nel comune di Sessa Aurunca, è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Pozzuoli in collaborazione con gli Uffici Locali Marittimi di Mondragone e Castelvolturno e il personale dell'Agenzia Regionale Arpac Dipartimento di Caserta.

All'interno un elevatissimo numero di rifiuti derivante da lavorazioni di demolizione, riparazione e manutenzione sia nautica che veicolare, "nonché rifiuti prodotti da lavorazioni ascrivibili a varie diverse tipologie.

Inoltre il materiale, come riporta la nota degli investigatori, risultava "non correttamente separato e raccolto per tipologia, nonché privo di idonei contenitori, e della necessaria cartellonistica indicante la natura dei materiali stoccati".

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il gip ha disposto il sequestro, eseguito dall Capitaneria, vista la "grave minaccia per l'ecosistema locale e per la salute pubblica".

I presunti autori sono stati denunciati.