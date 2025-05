Accerchiata e palpeggiata, terrore per una 25enne: arrestate tre persone E' quanto accaduto ad una ragazza campana durante il concertone del primo maggio a Roma

Accerchiata e palpeggiata tra la folla durante il concertone del primo maggio a Roma. Svolta nelle indagini della polizia dopo la denuncia preseentata da una 25enne della provincia di Caserta.

La descrizione fornita agli agenti del commissariato di Esquilino, in servizio in borghese, ha consentito ai poliziotti di poter giungere in poco tempo all'individuazione di tre individui coinvolti nella vicenda. Erano ubriachi. Avrebbero intimato la vittima a non parlare, minacciandola.

Si tratta di due 24enni ed un 22enne di nazionalità tunisina. Sono stati arrestati e processati con il rito direttissimo. La ragazza era riuscita a liberarsi dal branco tra non poche difficoltà grazie all'aiuto di una sua amica, riuscendo ad evitare il peggio.