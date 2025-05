Furti nel casertano: arrestati e processati per direttissima due rumeni L'accusa è di tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La polizia di Caserta ha arrestato due cittadini rumeni, di 35 e 49 anni, per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo la segnalazione al 113 di un furto in atto all’interno di una proprietà della zona San Clemente, i poliziotti hanno trovato i due nascosti nella vegetazione della zona. Dopo essere stati individuati, hanno provato a scappare e, una volta raggiunti, hanno iniziato a colpire gli operatori, che, a causa delle lesioni subite, sono dovuti ricorrere alle cure mediche per contusioni varie e, per uno, la frattura ad un polso.

Entrambi con precedenti, sono stati arrestati e, all’esito del giudizio per direttissima, celebratosi nella mattinata odierna, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.