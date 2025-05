Sorpreso a rubare ferro in un appartamento privato: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 25enne africano

Poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno arrestato un 25enne originario dell’Africa centrale, per l’esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di furto.

L’uomo, nonostante il divieto di dimora nella provincia di Caserta, è stato colto in flagranza mentre rubava materiale in ferro da un appartamento privato. Il nigerino, già noto per i suoi precedenti in materia di reati predatori, è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.