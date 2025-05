Castel Volturno: operazione straordinaria di controllo del territorio Un arresto, una denuncia, sanzioni amministrative e droga sequestrata

La polizia di Caserta ha svolto un'operazione straordinaria di controllo del territorio a Castel Volturno, controllando oltre 50 veicoli e 200 persone.

Denunciata una giovane donna per resistenza a pubblico ufficiale, per essere scappata ad un posto di controllo, e segnalata in prefettura per le sanzioni amministrative, con la sospensione della patente di guida, perché trovata in possesso di hashish.

Un 34enne, originario di Napoli, è stato arrestato, perché destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione, commessa nel 2014 ai danni di un imprenditore