Dosi di cocaina e crack, nascoste negli slip: arrestato L'intervento dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, hanno controllato, a San Prisco, un giovane a bordo di un’auto. Avvicinato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e crack, nascoste negli slip, e di altri involucri di stupefacente occultati in un contenitore in ferro, ancorato con una calamita sulla canna dello sterzo. L'uomo è ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.