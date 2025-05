Schianto nella notte a Piana di Monte Verna: madre e figlio in ospedale Sono stati recuperati dai vigili del fuoco e trasferiti a Caserta

Questa notte, verso le ore 3, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta sulla SP 336 in via Santa Maria a Marciano, nel comune di Piana di Monte Verna, per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna ed un bambino rispettivamente di 48 e 9 anni che, per cause ancora da accertare, mentre viaggiavano nella loro auto hanno impattato contro un muretto finendo la corsa con l'auto ribaltata ai bordi della carreggiata. La donna ed il bambino, una volta recuperati dai Vigili del Fuoco, sono stati affidati alle cure del 118 per essere poi trasferiti in ospedale a Caserta.