Disordini playoff di eccellenza nel casertano: primi due arresti e una denuncia Sviluppi importanti nelle indagini della Digos

La polizia di Caserta ha arrestato due persone e denunciato una terza per i disordini avvenuti dopo la semifinale playoff di eccellenza tra Puteoli Normanna e Nola 1925, disputata l’11 maggio ad Aversa.

Alcuni tifosi del Nola, in occasione del deflusso e giunti nei pressi di Teverola, hanno colpito violentemente un giovane, causandogli la frattura al gomito.

Successivamente, alcuni tifosi aversani hanno lanciato oggetti verso l’autobus con a bordo la squadra del Nola, danneggiando il parabrezza del veicolo.

I responsabili sono stati identificati dalla Digos e dal commissariato di polizia di Aversa, con i colleghi di Nola, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Due le persone agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, e una denunciata. Avviate le procedure per l’emisisone del “daspo”. In corso altri accertamenti per individuare gli ulteriori responsabili.