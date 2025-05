Rayan, il 16enne ritrovato senza vita: il messaggio del sindaco di Mondragone Il dolore del primo cittadino e di un'intera comunità

È stato ritrovato senza vita nei dintorni di Torino il corpo di Rayan Mdallel, il ragazzo di 16 anni scomparso da Mondragone il 30 gennaio. Ancora da chiarire le cause del decesso. La comunità è sotto shock.

Ritrovato il corpo di Rayan: scomparso da mesi, cercato in tutta Itali

È finita nel peggiore dei modi la lunga e angosciosa attesa per notizie su Rayan Mdallel, il ragazzo di 16 anni scomparso da Mondragone lo scorso 30 gennaio 2025. Dopo quasi tre mesi di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nei dintorni di Torino. Al momento, le cause e le circostanze del decesso restano ancora da accertare. Le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti.

L’ultimo avvistamento a Roma, poi il silenzio

L’ultima segnalazione utile risaliva al 30 aprile, quando una donna riferì di aver avvistato un ragazzo compatibile con la descrizione di Rayan nei pressi della fermata dell’autobus 90 a Rebibbia, a Roma. Il giovane era stato visto in sella a una bicicletta nera, la stessa con cui si era allontanato da casa il giorno della scomparsa.

Al momento dell’allontanamento, il ragazzo indossava una tuta scura, scarpe bianche Nike e portava con sé due zaini: uno Adidas scuro e uno Invicta. Numerosi appelli erano stati lanciati da forze dell’ordine, associazioni specializzate e dalla stessa famiglia, ma senza esito.

Il dolore del sindaco e della comunità di Mondragone

La notizia del ritrovamento è stata confermata anche dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna, che ha espresso profondo cordoglio attraverso un messaggio sui social:

«Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza.»

Il primo cittadino ha aggiunto che l'intera comunità è sconvolta:

«Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato.»

Verso un lutto cittadino in memoria di Rayan

Nel suo messaggio, il sindaco Lavagna ha annunciato che nei prossimi giorni verrà proclamato un lutto cittadino, per rendere omaggio a Rayan e offrire alla comunità un momento di raccoglimento e riflessione:

«Sicuramente rivolgeremo a Rayan un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan.»

Una vicenda che interroga e ferisce

La tragica fine di Rayan Mdallel riapre il dibattito sulle scomparse di minori in Italia e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione, segnalazione e supporto alle famiglie. Ora la priorità è fare chiarezza su cosa sia accaduto al ragazzo nelle settimane successive alla sua scomparsa e soprattutto nelle ore immediatamente precedenti il decesso.

Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, compresa l’autopsia, per stabilire le cause della morte e valutare eventuali responsabilità.