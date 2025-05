Concorso truccato alla "Vanvitelli", indagati anche tre professori universitari Indagine Gdf per l'ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica

Un vero e proprio terremoto giudiziario quello che si è abbattuto in queste ore sull'Università "Vanvitelli". Nel mirino di Procura e Guardia di finanza di Caserta le presunte irregolarità del bando di concorso riservato ai laureati non medici per l'ammissione alla scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia clinica.

Otto le persone iscritte nel registro degli indagati, tra queste anche tre professori dell'ateneo. Si tratta del presidente e dei membri della commissione che hanno gestito il bando.

Secondo l'accusa avrebbero favorito alcuni candidati segnalati da un dirigente dell'Asl Napoli 2 Nord di Frattamaggiore, che avrebbe garantito in cambio l'assunzione di un parente del presidente di commissione in una struttura sanitaria.

Le fiamme gialle, nel corso dell'attività investigativa, avrebbero ricostruito i passaggi per truccare le prove e garantire così un punteggio migliore ad alcuni candidati.

Perquisizioni effettuate anche negli uffici dell'Università "Vanvitelli" e nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di Frattamaggiore.