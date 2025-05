Truffe assicurative e finti incidenti stradali: scattano le perquisizioni Accertato il coinvolgimento di Giudici di Pace che avrebbero emesso sentenze favorevoli a pagamento.

Polizia e Guardia di Finanza con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito, stamattina, perquisizioni a carico di trenta persone, accusate di far parte di un'associazione per delinquere per truffe assicurative legate a finti sinistri stradali.

L'operazione, sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari, ha rivelato il coinvolgimento di alcuni avvocati che gestivano i falsi incidenti, mantenendo contatti con medici e compagnie assicurative.

Le indagini hanno evidenziato che gli incidenti presentavano anomalie simili, come pedoni investiti o mancanza di intervento da parte delle forze di polizia. Sono emerse anche figure di intermediari che reclutavano persone per denunciare falsi sinistri in cambio di denaro.

È stato accertato il coinvolgimento di Giudici di Pace che avrebbero emesso sentenze favorevoli a pagamento.

A seguito delle indagini, sono stati emessi decreti di perquisizione per avvocati, medici, clienti, falsi testimoni e Giudici di Pace