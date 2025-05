Scoperti due dentisti abusivi dalla Finanza: i "medici" nemmeno laureati Il blitz è scattato a Castel Volturno e nel quartiere Bagnoli di Napoli

Ricevevano clienti e operavano da dentisti, ma i loro studi medici erano abusivi perché non avevano alcun titolo odontoiatrico. La Guardia di finanza di Caserta ha scoperto due dentisti abusivi a Castel Volturno e Bagnoli.

I finti professionisti sono stati incastrati grazie ad appostamenti, perquisizioni e analisi documentali: senza laurea in Medicina né iscrizione all'ordine, effettuavano cure odontoiatriche, mettendo così a rischio la salute dei pazienti.

Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere le prestazioni sanitarie avvenivano in ambienti in scarse condizioni igienico sanitarie, disattendendo completamente le norme che regolano lo smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e chimico.

I sigilli sono scattati per gli studi abusivi e tutte le attrezzature. Non solo: i professionisti risultavano completamente sconosciuti al fisco e sprovvisti di partita Iva: avviati gli accertamenti anche per recuperare la tassazione dei soldi indebitamente percepiti.