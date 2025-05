Napoli campione: deturpato ingresso sede Inter club nel casertano Un gesto che va oltre al semplice sfottò tra due tifoserie che si sono contese lo scudetto

Il Napoli è campione d'Italia. Ovunque la gioia è stata tanta, a tratti incontenibile e fuori dagli schemi, anche con gesti irrispettosi nei confronti degli Inter Club.

A Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, come si evince anche dalle foto, la scorsa notte, un gruppo di tifosi del Napoli è giunto all'esterno della sede dell'Inter Club Valle di Suessola - E. Cambiasso.

Come raccontato da testimoni, dopo aver acceso un fumogeno, imprecato e intonato cori beceri nei confronti dei tifosi e della società nerazzurra, hanno strappato e portato via un manifesto di congratulazioni per la vittoria dello scudetto affisso all'esterno della sede e poi hanno deturpato il portone d'ingresso con decine di adesivi riconducibili ad un Club Napoli oltre ad aver coperto la targa del club con gli stessi.

Dopo aver brindato, hanno lasciato all'esterno della sede anche due bottiglie di spumante più decine di fogli di carta degli adesivi.

Un gesto che va oltre al semplice sfottò tra due tifoserie che si sono contese lo scudetto fino all'ultima giornata.