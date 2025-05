Violenti scontri dopo gara di calcio: provvedimenti pesanti nel casertano Sono in corso accertamenti per individuare le altre persone coinvolte nei disordini

La polizia ha notificato 4 “daspo”, per la durata complessiva di 13 anni, ai tifosi coinvolti nei disordini avvenuti dopo la partita “Puteoli Real Normanna - Nola 1925” dell’11 maggio scorso.

Grazie alle indagini, è stato rilevato come, dopo l’incontro, in risposta alla provocazione di un tifoso della squadra normanna che aveva lanciato una busta di rifiuti verso l’autobus della squadra ospite, un gruppo di tifosi nolani ha aggredito il giovane, con lesioni per 90 giorni di prognosi per la frattura ad un gomito.

Successivamente, l’autobus con a bordo la squadra del Nola è stato colpito da oggetti scagliati da tifosi aversani, che hanno provocato il danneggiamento del parabrezza del veicolo.

Due persone, tifosi della squadra locale ed ospite, sono state arrestate in “flagranza differita”, mentre un sostenitore aversano è stato denunciato.

In seguito agli approfondimenti investigativi, è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche l’autore del lancio della busta contenente rifiuti, poi aggredito dai nolani. I provvedimenti vietano alle 4 persone individuate di accedere a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche disputate dalla squadra di appartenenza, nonché da tutte le squadre di calcio, dalla “Serie A” al campionato di “III categoria”, per un periodo che va da 2 a 4 anni ciascuno. Sono in corso accertamenti per individuare le altre persone coinvolte nei disordini.