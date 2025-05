Sequestrati 800mila euro a due imprenditori della cantieristica navale Le indagini della Finanza sul fallimento di una società

La Guardia di Finanzadi Caserta ha sequestrato oltre 800mila nei confronti di due imprenditori di Castel Volturno operanti nel settore della cantieristica navale.

Sotto i riflettori una società dichiarata fallita, alla quale sarebbero stati sottratti in maniera fraudolenta imbarcazioni, liquidità e beni aziendali per poi reimpiegarli in un'altra società clone costituita ad h?c, danneggiando i creditori.

Nel mirino delle fiamme gialle di Mondragone quella che viene definita "una sistematica e reiterata omissione dei versamenti di imposte e contributi previdenziali che ha ulteriormente gravato l'esposizione debitoria della società, causandone il fallimento. Tale risparmio, frutto dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e non rinvenuto nelle casse della s.r.l., sarebbe stato dolosamente distratto dai due indagati".

Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono quindi le contestazioni mosse ai due imprenditori indagati.