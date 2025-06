Incendio ex campo nomadi Capua: diossine superiori al valore di riferimento Ecco l'ultimo responso

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di campionamento, svolto in data 1-2 giugno, con campionatore ad alto flusso di aria, posizionato in prossimità dell’area dell’ex campo nomadi di Capua (Ce), interessata da in incendio lo scorso 1 giugno.

Gli esiti restituiscono una concentrazione di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, dispersi in aria, pari a 0, 58 I-TEQ pg/Nm3, quindi superiore rispetto alle concentrazioni di tossicità equivalente (0,15 I-TEQ pg/Nm3) indicate dal Lai, quale valore di riferimento dalla comunità scientifica.