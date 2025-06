Operaio si sente male, mezzo da cantiere danneggia la Reggia di Caserta L'incidente è avvenuto al Parco Reale: l'uomo sta bene, verifiche sulla struttura

Ieri mattina, prima dell'orario di apertura al pubblico, nel corso di alcune lavorazioni del Parco reale, un operaio della ditta Edilsaf, a causa di un malore, ha impattato con il mezzo d'opera contro la balaustra di una rampa della fontana di Eolo.

Il lavoratore, che non ha riportato danni fisici, è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso e poi dimesso.

Accertato lo stato di salute dell'operaio, la direzione della Reggia di Caserta, i referenti del Servizio Salvaguardia e Valorizzazione Parco e i restauratori sono immediatamente giunti sul posto per verifiche sulla struttura.

Parte della balaustra e degli elementi architettonici in travertino che cingono il primo tratto della salita alla via d'acqua sono stati danneggiati.

"L’area è stata subito messa in sicurezza. Nei prossimi giorni seguiranno le necessarie valutazioni tecniche e amministrative per procedere all’immediato ripristino. Le superfici interessate dall’incidente sono già oggetto degli interventi di restauro previsti dal PNRR", si legge in una nota della Reggia.