Fiamme all'interno di un'abitazione: paura a Casal di Principe I vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise evitano il peggio

Paura in centro a Casal di Principe per un incendio improvviso che ha interessato un'abitazione, al piano terra di una palazzina. E' successo in via Cavour. Le fiamme si sono propagate nella camera da letto e piano cucina.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise i quali con il loro intervento hanno evitato il peggio. In casa al momento dell'incendio una sola persona che è stata soccorsa dai sanitari del 118. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.