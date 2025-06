Terribile incidente, schianto tra camion e moto: muore a soli 23 anni Inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del 118. Il giovane centauro è morto sul colpo

Aveva soli 23 anni Luigi. Ha perso la vita oggi pomeriggio in un terribile incidente avvenuto lungo la famigerata strada che collega Recale a Capodrise nel casertano.

Era alla guida della sua moto, quando improvvisamente per cause in corso di accertamento, ha impattato con un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto è stato violentissimo, devastante. Non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del 118. Il giovane centauro è morto sul colpo. Salma sequestrata e trasferita in obitorio a disposizione della magistratura. Rilievi e dinamica affidata ai carabinieri di Macerata Campania.