Autotreno carico di legna prende fuoco in autostrada: vigili del fuoco in azione Tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere

Questa mattina, verso le 4, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede Centrale, è intervenuta sull’autostrada A1 tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, al km 724 ,per un incendio che ha interessato un autreno che, a causa di un guasto tecnico, era fermo in una piazzola di sosta.

Al loro arrivo sul posto l'autotreno carico di legna in fiamme nella parte posteriore. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero al resto del carico coinvolgendo tutto il veicolo.

Sul posto, in supporto alla squadra per le operazioni di spegnimento, è intervenuta anche un autobotte dalla sede centrale del Comando visto che le fiamme si erano propagate anche alla vegetazione esterna alla carreggiata. Per fortuna, vista l'ora, non ci sono stati disagi alla circolazione.