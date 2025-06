Stavano andando al mare: carabiniere e la fidanzata muoiono in un incidente Le vittime avevano appena 23 e 22 anni: la tragedia sulla Strada Provinciale 81

Una terribile tragedia ha funestato le strade della provincia di Caserta. A Sessa Aurunca hanno perso la vita due giovani: Matteo Ferrara, 23 anni di professione carabiniere, e la fidanzata Melissa Rea di 22.

Il militare - originario di Sessa Aurunca come la ragazza - era in servizio a Milano ed era rientrato in città per le vacanze. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale 81.

La coppia stava andando al mare a bordo di uno scooter: fatale l'impatto con un altro veicolo.

Inutili purtroppo i soccorsi: per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Si indaga per ricostruire la dinamica. Intanto la strada è stata chiusa e il traffico è bloccato.