Scontro tra auto e scooter nel casertano: muore 16enne, caccia all'auto pirata All'arrivo dell'ambulanza era ancora vivo poi il decesso in ospedale a Pineta Grande

Non è ancora chiara agli inquirenti la dinamica dell'incidente mortale avvenuto la scorsa notte a Mondragone nel casertano, in cui ha perso la vita un ragazzino di soli 16 anni.

Tra le ipotesi non si escude che possa essere stato travolto da un'auto pirata. La tragedia è avvenuta in via Padule

Il minore, che indossava regolarmente il casco, all'arrivo dei soccorritori era ancora vivo. E' stato trasportato ialla clinica Pineta Grande, dove purtroppo poco dopo è deceduto a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Sull'accaduto indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone i quali hanno sequestrato lo scooter e il casco.

Preziose potrebbe essere alcune telecamere di video sorveglianza nella zona per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e individuare l'auto che avrebbe travolto il 16enne, per poi scappare senza prestare soccorso.

Il dolore del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga:

"Non esistono parole, gesti, silenzi. E' un dolore che fa scoppiare mente e cuore. E' vuoto. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore e a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra".