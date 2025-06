Danneggia auto con acido e perseguita una donna: fermato un 43enne Le indagini dei carabinieri: non conosceva la vittima e non ha saputo dare spiegazioni

Un 43enne di Recale, nel casertano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania per atti persecutori continuati nei confronti di una donna con la quale non aveva intrecciato alcuna relazione sentimentale né di sua diretta conoscenza è stato bloccato a seguito della formalizzazione della denuncia da parte della vittima.

Come riferito dalla donna, gli atti persecutori subiti da alcuni mesi da parte di uno sconosciuto, attraverso danneggiamenti alla propria auto come la rottura del parabrezza e graffi, sarebbero culminati nella serata del 25 giugno scorso con il lancio di acido sulla parte laterale destra e sul parabrezza. Il liquido, altamente corrosivo, avrebbe anche danneggiato l’interno del portabagagli.

La donna ha inoltre specificato di essere fortemente preoccupata per la propria incolumità al punto di voler lasciare la propria abitazione.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma hanno permesso, anche attraverso l’acquisizione di filmati e riscontri oggettivi, di identificare il 43enne quale autore dei danneggiamenti eseguiti sull’autovettura della donna, e i continui immotivati appostamenti nei pressi dell’abitazione di quest’ultima. Condotto in caserma, l'indagato non è stato in grado di fornire alcuna motivazione per l’ossessione dimostrata nei confronti della vittima. Dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.