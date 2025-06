Strage sulle strade casertane, muore anche un 21 enne ad Aversa In ospedale l'amico che era in macchina con lui, è grave

Dopo il 16enne di Mondragone (Caserta) morto in scooter in seguito allo scontro con un'auto il cui conducente è fuggito per poi essere arrestato, un altro giovanissimo è morto nel Casertano per un incidente stradale: si tratta del 21enne Giuseppe Serbolloni, che nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, mentre era su un mezzo a due ruote, ha avuto un violento scontro con una Fiat 500, finendo sull'asfalto; il 21enne è deceduto mentre l'amico che era con lui è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Aversa, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Indaga la Polizia di Stato, in particolare il commissariato di Casal di Principe; i poliziotti hanno denunciato per omicidio stradale il giovane che era alla guida della Fiat 500.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Aversa Franco Matacena, che ha ricordato che il 21enne "era originario di Aversa e residente a Lusciano", parlando poi di "un dolore profondo per la nostra città, che oggi si stringe nel cordoglio. Con lui viaggiava un amico, anche lui molto giovane, ora ricoverato in gravi condizioni. Sarà trasferito in un centro specializzato: affidiamolo alle cure dei medici e, per chi crede, anche alla forza della preghiera. In queste ore di grande dolore, a nome dell'intera città di Aversa, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia di Giuseppe, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Invito tutti al rispetto, al silenzio e alla riflessione. Un pensiero anche a chi sta lottando".

"Addio Peppe" il cordoglio di Lusciano e Aversa

Peppe era molto conosciuto sia ad Aversa, dove era nato, sia a Lusciano, dove viveva. Un ragazzo pieno di vita, solare, con tanti amici e la passione per le due ruote. In tanti lo stanno ricordando sui social con foto, messaggi e lacrime. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto due intere comunità. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Casal di Principe. L’ennesima tragedia della strada che, ancora una volta, spezza il futuro di un giovane nel fiore degli anni