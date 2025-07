Lite per gelosia: 17enne accoltellato dalla fidanzatina di appena 16 anni Forse per uno sguardo ad un'altra: la lama gli ha quasi perforato un polmone, prognosi riservata

Una lite scoppiata per motivi di gelosia, forse per uno sguardo ad un'altra ragazzina. Due giovanissimi di Maddaloni protagonisti di un grave episodio di cronaca avvenuto nei pressi della villetta "Imposimato".

La ragazza, 16 anni, ha estratto un coltello ed ha colpito al torace il fidanzato, di un anno più grande. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Maddaloni.

Il 17enne è stato trasferito all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta: l'aggressione gli ha quasi provocato la perforazione del polmone.

Il ragazzo è in prognosi riservata e sotto stretta osservazione dei medici, ma non sarebbe in pericolo di vita. Polizia al lavoro per ricostruire anche il rapporto tra i due minorenni che, stando a quanto si apprende, sarebbe contraddistinto - nonostante la giovane età - da litigi e scenate di gelosia frequenti.